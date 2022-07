Nuevo fichaje de Emelec fue acusado por presunto abuso sexual en Argentina

El nuevo jugador de Emelec, Diego 'El Demonio' García llega al país en medio de una acusación en Argentina, por presunto abuso sexual, causa por la que el juez encargado, elevó a juicio oral.

Según detallan varios medios argentinos, la situación llevó a que Estudiantes de La Plata haya finiquitado su relación laboral el pasado 12 de julio, recordando que mantenía su firma hasta el 2023.

La denuncia la realizó Clara Bulacio, jugadora de hockey sobre césped en el mismo club, quien afirma que la agresión sexual sucedió el 25 de febrero del 2021.

Según Bulacio, el hecho ocurrió durante una fiesta en la que estaba presente Diego García y otros jugadores del conjunto plantes.

"El día que pasó todo lo que pasó, que todavía no puedo poner en palabras ni lo quiero revivir, fui a esa pool party por amigos que me dio el club y amigos a los que les tenía confianza, no fui a arriesgar mi vida", agregó.

"Hoy que se cumple un año de toda esta situación, a mí me toca lidiar con dos duelos. El de que una persona haya decido sobre mí, tomado el poder de mi cuerpo y no me haya dejado decidir sobre lo que quería hacer. No solo tengo que estar con ese duelo de sentirme sucia, sino que también tengo el duelo de haberme alejado del club que me acompañó toda mi vida, de aceptar que el club al que yo acompañé me dio la espalda", continuó.

Por el momento, Bulacio pide que se haga justicia, mientras sigue en curso el caso en contra de García.

Emelec no se ha pronunciado por el momento sobre este tema.