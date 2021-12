Miguel Ángel Loor responde sobre denuncias de extrabajadores del Cumbayá FC

Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, respondió a las declaraciones de exjugadores y entrenador de Cumbayá FC, club recién ascendido a la Serie A, denunciando que hubo problemas en pagos y atenciones al plantel.

El directivo por su parte utilizó su cuenta personal de Twitter para conocer sobre este asunto: "Esto se puede dar por 2 cosas: Liga Pro aplica control económico a todos los clubes menos a este club. Este club posiblemente escondió información, entregó información falsa (expediente abierto), dobles contratos sin reportar (expediente abierto) etc".

"Las cosas no están bien. No responsabilizamos al posible infractor si no a LigaPro siempre. Nosotros debemos respetar los procesos reglamentarios, es nuestra obligación. El club comete una infracción, listo, se inicia expediente (ya hecho), se investiga y se decide. Asi funciona", agregó Loor.

Para finalizar, Loor insistió: "Ya hemos sancionado varias veces y aca de ser el caso se procederá igual. Pero no ataquemos un sistema mundialmente comprobado que esta logrando corregir errores históricos en nuestro fútbol. Mejor impulsemos a nuestros dirigentes a sincerarse y ser transparentes, siempre".