Marchistas clasificadas al Mundial no han recibido fondos del Ministerio del Deporte

La delegación ecuatoriana de marcha brilló con luz propia en el reciente Sudamericano celebrado en Lima, Perú, consiguiendo 8 medallas que lo ponen como un firme candidato a seguir en el próximo Mundial que se celebrará en Omán, en marzo próximo.

A pesar de esto, existe incertidumbre entre los atletas y dirigentes de la marcha por saber si irán al certamen. Y es que el primero en advertir de la situación fue el presidente de la FEA (Federación Ecuatoriana de Atletismo), Manuel Bravo, quien dijo previo al Sudamericano que las condiciones económicas podrían truncar el sueño 'tricolor' ya que desde el Ministerio del Deporte no se ha otorgado los recursos de forma oportuna, tanto para el Campeonato Sudamericano como (hasta ahora), del Mundial.

"Para este viaje al Sudamericano de Lima no se recibieron los recursos, a ninguna Federación por deporte se le entregaron los recursos, por lo que hubo que recurrir a la autogestión para poder llevar a la delegación hasta Lima", expresó Bravo a EFE.

Por su parte, el ministro del Deporte, Sebastián Palacios respondió a la denuncia de Bravo: "Hay absoluto compromiso y respaldo con las diferentes federaciones deportivas, entre ellas la de Atletismo. Me parece importante explicar la naturaleza de los organismos deportivos, de las federaciones ecuatorianas, estos ante la ley son privados, y son autónomos, se los cofunde a veces como instituciones públicas porque reciben recursos públicos, pero no lo son, y por lo tanto no debe parecernos extraño que al ser privados, deban hacer autogestión y deban conseguir recursos autónoma y privada", empezó el ministro.

Profundizando, Palacios señala: "Como la ley define que el Ministerio puede entregar estas ayudas (económicas), el Ministerio del Deporte debe asegurarse que esos recursos se utilicen de manera correcta, y para eso hay un proceso, que define varios requisitos, para asegurarnos que el recurso se vaya a utilizarse bien".

"Como hay todo un proceso para que el recurso llegue, es ya entendido por las organizaciones deportivas, que los primeros meses del año no reciben los recursos, sino que al ser autónomas tienen que buscar la forma de financiarse, pero nosotros hemos planteado reducir los tiempos al máximo, ¿Qué pasó en el 2021, antes de que nosotros lleguemos al Ministerio? los organismos recibían el dinero a partir de mayo, nosotros hemos diseñado un nuevo modelo de designación de recursos, que reduce los tiempos, si bien no se han entregado (los fondos), hay que recordar que en diciembre se definió la normativa, en enero se hicieron las capacitaciones a cada federación, y ellos ya lo saben, que a finales de febrero vamos a entregar ese dinero que está pendiente", culminó.

Pero mientras el dinero no llega, la carrera la estamos perdiendo, y así lo califica Johana Ordóñez quien ganó medalla de bronce en Lima, precisamente en la modalidad de 35 km marcha, revelando que para ir a la capital peruana, solamente "contamos con los fondos del COE (Comité Olímpico Ecuatoriano) y de mis auspiciantes que son la empresa privada, no hemos recibido el dinero del Ministerio, y eso si incomoda ya que si no hubiese tenido el apoyo de firmas importantes, tal vez ni hubiese venido y eso restaba en el medallero".

Detallando, Ordóñez desconoce si los tiempos le darán suficiente espacio para llegar a Omán, ya que primero debe viajar a México para realizar su campamento preparativo para luego dirigirse al país árabe, y es allí donde los fondos del Ministerio serían oportunos para traslado aéreo, preparación, alimentación, y demás aristas que engloban a una selección mundialista.

"Hasta el día de hoy (7 de febrero) nuestro coordinador de marcha nos informó que no le han notificado de ningún presupuesto para el Campeonato Mundial de Marcha y eso es peor, porque no puede ser que no podamos viajar e ir a defender nuestro vicecampeonato mundial obtenido en el 2018", contó de manera frustrada Ordóñez.

Además de esto, otro atleta que prefirió no ser mencionado, contó que existe malestar colectivo entre los marchistas, ya que los incentivos económicos prometidos por el Ministerio del Deporte "desde noviembre no llegan".

"No recibimos ese incentivo económico que muchas veces son nuestros salvavidas personales o para nuestras familias, o en mi caso que soy soltero para invertirlos en nuestros campamentos de entrenamiento", contó el deportista.

Ecuador deberá competir este 5 y 6 de marzo en el Mundial de Omán que tiene por derecho propio a participar con una selección que domina en el continente, pero que espera estar en el desafío internacional.