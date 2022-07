Macará asegura que Delfín le debe 350 mil dólares en la venta de Janner Corozo

El presidente de Macará, Miller Salazar fue crítico con las negociaciones realizadas por el Delfín SC, en la venta del jugador ecuatoriano Janner Corozo, quien sus derechos deportivos pertenecían a ambos clubes nacionales.

En conversaciones con La Radio Redonda, Salazar cuestionó a José Delgado, presidente del cuadro cetáceo: "Delfín nos debe 350.000 dólares. Ese porcentaje nos pertenece de la venta de Janner Corozo. Tenemos pruebas y audios de lo que hace Delfín. Respeto mucho a ese club pero no a las artimañas de su presidente no. Me hago responsable de todas mis declaraciones".

Profundizando, Salazar contó: "En Delfín decían que Janner ganaba 2500 cuando el sueldo era de 7500. Tenemos audios y pruebas contundentes pero estas cosas ya no pueden seguir pasando en nuestro fútbol. Somos gente de bien y alertamos a todos los demás que no hagan negocios con Delfín por cómo se han sabido manejar".

Janner Corozo fue vendido al grupo Pachuca de México y luego direccionado al Everton de Viña del Mar del balompié chileno.