Luis Muentes: "Si no nos pagan, no habrá partidos"

Luis Muentes habló en una entrevista con la Radio Redonda sobre la precaria situación en la que se encuentran los árbitros ecuatorianos.

“Hoy los árbitros tienen 3 meses viajando con su dinero, pagando el hospedaje con su dinero. Es una situación que no soportamos más que se la hemos comunicado ya varias semanas atrás al presidente de LigaPro y simplemente nos han ignorado”, sentenció Muentes.

Además, señaló que mientras los gastos no sean correspondidos, los árbitros no se presentarán a los partidos que restan por jugarse. Por lo tanto, no habrán encuentros. “Mientras no nos resuelvan nuestros problemas económicos no vamos a reiniciar el campeonato. Si hasta el día de mañana en las primeras horas no se resuelve el tema, nuestros compañeros viajarán a su casas”.

Los duelos que restan por completarse son de suma importancia para la definición del campeonato puesto que los tres equipos que pueden llevarse la etapa están implicados. "Son tres meses de deuda que ronda entre los 300 y 400 mil dólares. Estamos 3 meses impagos y no tenemos respuesta de la LigaPro. Si hasta el día viernes, no nos pagan; no dirigiremos el fin de semana", reiteró.