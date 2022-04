Los 5 momentos más históricos entre LDUQ y Barcelona

Uno de los partidos más llamativos del fútbol ecuatoriano es entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona Sporting Club. Desde hace varios años los enfrentamientos de ambos equipos han generado una gran emoción en los aficionados por su nivel de competitividad. Es así, que mucha gente se pregunta, si realmente el clásico ecuatoriano es entre estos dos clubes.

Para no ahondar en este tema y caer siempre en lo mismo, Liga vs Barcelona es un duelo que promete. Este 17 de abril del 2022 se van enfrentar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado donde no va hacer la excepción.

Varios partidos entre ambas escuadras han dejado varios recuerdos en los amantes del fútbol. Ecuavisa.com ha escogido los cinco momentos más históricos entre LDUQ y BSC.​​​​​​