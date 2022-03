Loor: "El presidente de la FEF no tardó para quererme dar la estocada final"

El presidente de la Liga Pro EC, Miguel Ángel Loor compartió un comunicado en sus redes sociales, donde se refiere a distintos temas personales, entre ellos su situación legal, el cual cuenta con una investigación de parte de la Fiscalía por supuesta defraudación tributaria.

En su mensaje, Loor considera que se ha montado una "película de ficción", alrededor suyo y de su familia.

“He tratado de mantener prudencia, respetar el curso de la justicia, pero como han llevado el caso a la política, a la deshonra y a la indefensión, me veo obligado a contarles la verdad, incomode a quien incomode”, empieza hablando Loor.

El máximo directivo de la Liga Pro que actualmente se mantiene en Estados Unidos, insiste en su comunicado que no conoce a Alex Saab, señalado como el presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro por parte de la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz​ y por otras personalidades.​​

“Los motivos políticos de la investigación, los desconozco. Conociendo cómo funciona la política en el país, ya nada me sorprende. No con esto les pido que no investiguen, investiguen todo, lo que quieran...”, profundiza.

Loor señala de un error del SRI y hasta considera que se creó una "película que ni Netflix soñaría producir".