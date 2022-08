El cambio de horario del partido entre ambas escuadras fue establecido por medio de la dirección de competiciones de Liga Pro, David Constante, puesto que el escenario deportivo ‘9 de Mayo’ de Machala no cuenta con suficiente iluminación parar llevar acabo el partido.

Los equipos de Liga Pro en el comunicado mencionan que han sido ‘felxilbles’ con el cumplimiento de los pagos estipulados en el referido contrato. También, no están de acuerdo que se retenga el monto de 2,500.000 por el cambio de horario del partido entre Orense y Barcelona SC.

Además, Liga Pro se manifiesta que las pautas publicitarias que tenga Gol Tv no son de su “competencia, ni responsabilidad”. “Cualquier contrato que no han podido celebrar no debe menoscabar ni alterar sus obligaciones para con el pago de los importes de nuestro contrato”, indica el comunicado.

Finalmente, Liga Pro llama a Gol TV a tener un “dialogo y de esta manera encontrar una pronta solución amistosa a cualquier controversia, respetándose siempre nuestro contrato y principalmente sus pagos estipulados".