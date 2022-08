Liga Pro: partidos que no se disputaron por el paro arbitral, se jugarían durante la fecha FIFA de septiembre

Tras confirmarse el acuerdo entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Liga Pro EC y los árbitros nacionales para reanudar el torneo ecuatoriano, ya habría fecha para los partidos que no se pudieron jugar el fin de semana.

Joffre Paredes, directivo de la Liga Pro, reveló a radio 'La Red' que los juegos Delfín SC vs Mushuc Runa, Emelec vs Deportivo Cuenca y Universidad Católica vs 9 de Octubre, se los podría disputar en la fecha FIFA de septiembre.

"Los partidos de Emelec vs D. Cuenca se jugaría en la fecha FIFA de septiembre, cuando la selección de Ecuador esté jugando sus amistosos", contó Paredes.

Ecuador tiene programado una gira de amistosos a finales del mes de septiembre para preparar su previa para el Mundial de Catar 2022.

La 'Tri' viajará a suelo europeo para pulir su plantel que viajará finalmente para noviembre a Catar.