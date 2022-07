LDUQ confirma el interés por fichar a Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez, delantero del Imbabura SC, club de la Serie B de Ecuador que levantó suspiros durante su participación en la Copa Ecuador como la revelación del torneo, está en la mira de un grande: LDUQ.

El propio entrenador de los 'albos', Luis Zubeldía confirmó el interés por fichar al joven delantero ecuatoriano que destaca por su versatilidad en el frente de ataque.

Tras la reciente práctica del conjunto capitalino, Zubeldía reconoció a la prensa deportiva que viene siguiendo el desarrollo de la temporada de Rodríguez desde hace 2 meses atrás.

"Tengo un conocimiento amplio de la Serie B y de jugadores destacados. Nosotros hemos visto mucho y tenemos análisis de varios. Hoy no voy a hablar de nombres cuando tengo ya mi plantel para lo que resta de temporada. Fui a ver América vs IDV Juniors, Imbabura vs IDV Juniors y otros partidos. Ustedes recién conocen a Kevin Rodríguez luego del partido que nos hizo. Yo lo había visto 2 meses atrás a él y otros", mencionó el DT de Liga, en una rueda de prensa.

Si bien el libro de pases cerró en el mercado ecuatoriano, la llegada de Rodríguez está como uno de los objetivos de la temporada 2023.

Rodríguez fue clave en la sorpresiva eliminación de Liga de Quito a manos de Imbabura en los octavos de final, convirtiendo el gol del triunfo por 2-1.

Sobre el jugador, Rodríguez nació en la ciudad de Ibarra hace 23 años atrás. Inicialmente desempeñó el puesto de volante ofensivo, pero en el Imbabura ha podido rotar tanto como delantero.

Para finalizar, el estratega fue preguntado por la mala racha de resultados, por lo que Zubeldía apuntó que su plantilla tiene las condiciones para llegar a la final del torneo ecuatoriano contra Barcelona SC. "Si hay un culpable por no contratar jugadores en posiciones que los demás creen soy yo. Hoy no puedo mirar hacia atrás y miro para adelante. Tenemos capacidad para salir".