La entrenadora de la 'Tri' femenina se despide tras la eliminación en la Copa América

La brasileña, Emily Lima deja de ser la directora técnica de la Selección Femenina del Ecuador, tras quedar eliminada de la Copa América que se desarrolla en Medellín, Colombia.

Emily Lima, anunció que no va más en la selección ecuatoriana tras los malos resultados en este torneo. “Mi contrato termina en el último partido de la Copa América y hoy fue mi último partido, si yo me quedo no hay mucho sentido”.

"Estoy muy triste por ellas, el proceso se acabó y ellas ya lo sabían. Voy a regresar a Brasil a hacer otros proyectos. Salgo de la selección con la cabeza en alto", indicó Lima en rueda de prensa post partido entre Ecuador vs Paraguay.