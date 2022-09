'Kitu' Díaz: "Se han inventado un millón de cosas, pero ya estoy acostumbrado; siempre van a buscar algo"

Damián Díaz, figura de Barcelona SC, habló en rueda de prensa este miércoles 13 de septiembre del 2022, donde se refirió a distintos temas, entre ello sobre las críticas y los rumores sobre que es "el líder negativo".

"Más allá de lo que se diga, de que se inventan millones de cosas conmigo 'que la trinca, que soy un líder negativo, que no quiero a la selección'; siempre me van a buscar una cosa pero yo estoy enfocado en lo mío con mi familia, mis amigos y el club", empezó hablando Díaz.

Díaz tiene contrato con Barcelona SC hasta finales del 2023, el '10' amarillo no se aferra al club y señala que: "mientras esté con esta camiseta trataré de llevar a Barcelona a lo más alto. A veces se dará, a veces no. Pero si me toca irme mañana me iré con la cabeza en lo más alto, porque di todo por esta camiseta".

Díaz de 36 años, ha tenido una continua rotación en el once titular de BSC, teniendo minutos de titular, pero también siendo suplente.