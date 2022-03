Jorge Célico lleva a Brasil a 3 jóvenes talentos para el duelo entre BSC y América Mineiro

Barcelona SC tiene 4 bajas en su plantilla titular para esta noche ante América Mineiro por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Ante eso, Jorge Célico se ha apoyado por necesidad en 3 jóvenes talentos de los amarillos, se trata de Justin Cornejo de 18 años, Leonardo Yánez de 19 años y Víctor Carabalí de 20.

Los 3 ya han trabajado con Célico en las selecciones juveniles de Ecuador tanto en la sub 17 como la sub 20, por lo que no son desconocidos para el estratega argentino.

Yánez era de los 3 jugadores el que venía trabajando con más oportunidades en el primer equipo, siendo llamado también por Fabián Bustos en algunas ocasiones.

"No viajaron Tito Valencia ni Byron Castillo, pero está Leonardo Yánez, seleccionado Sub-20 que conozco muy bien, no hay que estigmatizar la juventud", enfatizó Célico durante la última rueda de prensa, argumentando a favor del lateral que en Toreros FC venía jugando como volante.

Además, Yánez tiene ADN canario, su padre Carlos Yánez quien parte de Barcelona, gran parte de la década del 90, siendo campeón en dos oportunidades como parte del primer plantel en 1995 y 1997, participando además en la desaparecida Copa Conmebol del 95 y las Copas Libertadores de 1996 y 1998.

Esperando una oportunidad a la variante, los 3 jóvenes futbolistas estarán en la banca de suplentes en la era de Jorge Célico.