Jorge Célico: "Hoy nos superó LDUQ...no estoy para nada conforme"

Jorge Célico, director técnico de Barcelona SC habló en rueda de prensa luego del empate ante LDUQ en el estadio Monumental de Guayaquil.

"Hoy nos superó LDUQ. Nos hicieron sentir incómodos. Empataron justamente, habían hecho los méritos. No hicimos un buen partido y no estoy para nada conforme con lo que se hizo", reconoció Célico.

Profundizando, Célico apuntó: "con más inteligencia y más tranquilidad habríamos rendido mejor en los contragolpes. No puedo decir nada más que eso".

Virando la página, Célico ya piensa en el partido ante Gualaceo: "la esperanza no se pierde nunca, un empate o derrota no es el fin de mundo. Hay una nueva oportunidad el fin de semana que viene (vs Gualaceo)".