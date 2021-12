Joao Rojas le responde a Junior Sornoza por su imitación

Joao Rojas le respondió este martes a Junior Sornoza luego de la imitación que hizo de él en la celebración del título de Independiente del Valle.

Rojas habló en entrevista con Debate Fútbol de DirecTV y aseguró que no entiende por qué Sornoza hizo eso.

"Sí me sorprende porque al igual que el 'Chiqui' (Guerrero) me vieron crecer en Independiente (del Valle), muchos me vieron llorar porque no jugaba porque era un niño que estaba falto de crecimiento", inició el jugador de Emelec.

"Parece que hay algún problema personal, pero con él nunca he tenido una discusión, un intercambio de palabras en algún partido y mira que yo me he insultado con muchos jugadores, me he dicho muchas cosas con varios jugadores dentro del campo, pero con él no", agregó.

El atacante también aclaró que a él no le afecta el comentario ya que es heterosexual, pero que si ofende a una comunidad con su insulto.

El futbolista de 24 años también dijo que él no va a responder porque quiere ser un ejemplo para sus hermanas y que le saca 'guante blanco' "porque estoy seguro que al otro tipo de guante no resiste", sentenció.

