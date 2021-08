Gustavo Alfaro: "Nadie tiene la obligación de jugar en la selección"

En una rueda de prensa ofrecida a los medios, Gustavo Alfaro habló sobre como se encuentran las cosas de momento en la selección, los aprendizajes de la Copa América y los diferentes casos de jugadores que se han ido presentando con el tiempo.

Inició diciendo que no es la obligación de nadie jugar en la selección "Yo no los obligo, yo los invito a jugar en la selección, aquí no hay contrato alguno, si el jugador quiere, viene".

Profundizó mucho en el tema del proceso que se está siguiendo, "Yo necesito un mínimo de 6 meses para armar un determinado bloque de selección. 6 meses de continuo fútbol, no con paras. Ecuador no tiene un plantel concreto y lo estamos armando", además aseguró que los jugadores tienen que tener un sentido de pertenencia a la selección, "no son indiscutibles pero tampoco desechables", apuntó el argentino de 59 años.

En lo que a la siguiente fecha de eliminatorias respecta, adelantó que no va a ser un periodo fácil ya que se jugarán tres partidos en un lapso de una semana, "Esto no le va a hacer bien a ninguna selección, todo lo que implica el transporte de país a país agota mucho al jugador". Además indicó que los jugadores que juegan en Europa tienen un calendario diferente a los de América y por ende llegan con menos carga muscular.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Noboa, Alfaro dijo que respetaba su derecho de expresión pero que le hubiera gustado que todo eso se hable a la interna, "Estas declaraciones dañan a la selección, yo siempre les doy la oportunidad para que digan todo lo que tengan que decir puertas adentro". A pesar de todo, dijo que él nunca le cerrará las puertas de la selección, pero que Noboa se condicionó solo al decir que si no era titular no iba.

El caso de Byron Castillo se topó brevemente, al cual Alfaro fue contundente, "Castillo no tiene ningún problema en lo deportivo, sin embargo, su situación de nacionalidad no está 100% definida legalmente. No quiero ponerlo ni a él ni a su familia en un ring para que sean víctimas de un linchamiento mediático".

Finalmente, terminó el extenso diálogo con la prensa diciendo que el Ecuador tiene un potencial gigante y que está seguro de que será una selección a la que se le pida grandes cosas. "El Ecuador tiene un equipo para hacerle frente a cualquiera, las jerarquías en el fútbol se respetan pero no se temen", finalizó.