Gustavo Alfaro tiene el reto más importante de su vida con Ecuador, aseguran desde la FEF

El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur, pidió a los aficionados de la selección, que este año disputará en Catar su cuarto Mundial de la FIFA, que "no pierdan el tiempo en rumores" que apuntan a que el técnico de la Tri, Gustavo Alfaro, terminará su ciclo en el país tras dicho certamen.

"Luego de Mundial nos sentaremos con él y abiertamente hablaremos de los planes que ambas partes tienen", le dijo Manzur a Ecuavisa esta noche.

"Si nos va bien, es posible que sigamos. Si no nos va bien o si él tiene planes distintos, entonces no habrá continuación. Pero como en toda relación honesta y abierta, las conversaciones y decisiones vendrán a su debido momento, no ahora", comentó el segundo al mando en la FEF.

Para él, este tipo de publicaciones "no merecen que gente seria las comente" y pidió que "guarden estos tweets y todos los que vendrán después y los veremos después del mundial".

Sobre el supuesto interés de Colombia para que Alfaro sea su entrenador, Manzur cree eso estaría lejos de concretarse porque los tiempos para un recambio en el fútbol del país vecino no pueden esperar a que termine el Mundial de Catar en diciembre próximo.

Y por eso hasta se animó a un desafío. "Apuesto a que Colombia tendrá DT antes de que comience el Mundial. Ellos no se van a sentar a perder el tiempo".

Manzur sostiene que Alfaro tiene ahora mismo "el reto más importante de su vida frente a si. Y lo que menos va a hacer es desenfocarse. Pensar lo contrario es no conocerlo".

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este lunes la salida de Reinaldo Rueda del cargo de director técnico después de no lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022.