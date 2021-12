Fernández y su denuncia a Cumbayá FC: "No teníamos ni agua"

El experimentado portero Luis Fernando Fernández, exarquero de Cumbayá FC, vigente campeón de la Serie B, aseguró que vivió una odisea en el club, afirmando que le icumplieron laboralmente.

"Pedí salir del equipo ya que nunca cumplieron lo que prometieron", empezó hablando Fernández para radio 'Área Deportiva', en referencia a los malos tratos de parte de la directiva.

Profundizando, Fernández apuntó: "No teníamos ni agua, yo no pude terminar por salud y por la deuda que tiene el equipo conmigo. Doy por concluida mi carrera como futbolista, quiero recuperarme bien y estar con mi familia. He visto de todo hay muchos chicos que no tenían ni para comer".

Fernández cuenta con una larga trayectoria en su historial como LDUL, Emelec, Aucas, entre otros.