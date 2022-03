Exarqueros resaltan capacidad de Jailson sobre el penal de Leonel Quiñónez

La tanda de penales dejó eliminado a Barcelona SC de la Copa Libertadores. Precisamente el lateral de BSC Leonel Quiñónez fue quien erró el cuarto tiro, cuando el veterano portero del América Mineiro Jailson desvió su remate, sentenciando la suerte del club guayaquileño, pero ¿fue virtud del arquero o error del pateador?

Para el exarquero de Barcelona SC, Damián Lanza hay parte y parte de la responsabilidad sobre el penal, "el remate (Leonel) no fue esquinado por lo tanto eso le da más chances al arquero, es precisión no suerte", apunta.

Jailson, es un arquero que ya había atajado un penal a BSC, precisamente sobre Damián Díaz en la tanda de penales del 2017 entre toreros y Palmeiras, club que tuvo en sus filas al portero brasileño, pero que en esa ronda la suerte le sonrió a BSC, es allí donde Lanza resalta el estudio previo: "El arquero influye si conoce al rival previamente, si el arquero es reconocido como un atajador de penales desde siempre, recordemos que este arquero era de Palmeiras y le atajó a Díaz en aquella tanda del 2017 por eso el 'Kitu' se la picó porque ya lo conocía".

Por su parte, Javier Burrai arquero de BSC que venía ganando 2 tandas de penales en su trayectoria con los canarios, tanto ante LDUQ por torno local como Montevideo City Torque por Libertadores, en esta ocasión no pudo atajar quedando 5-4.

El excanpitán de Emelec, la selección de Ecuador y D. Cuenca, Esteban Dreer prefiere quitarle el peso de los penales, ya que el problema de fondo de BSC fue el desarrollo del partido: "Para mí la tanda de penales no existieron, yo me quedo con el desarrollo del partido, donde BSC demostró no tener creación", señaló en Marca 90.

Jorge Célico, entrenador de los canarios apuntó en rueda de prensa que la preparación de esta tanda no te asegura nada: “Si bien se entrenan, se planifican y se estudian los penales, somos todos seres humanos. La derrota es totalmente lícita. Una definición que hace que el América sea el que se clasifique, pero nuestra falta de definición nos deja fuera. También estuvo la fantástica actuación del arquero de ellos en los dos partidos”.

Álex Aguinaga, leyenda del balompié ecuatoriano y quien en más de una ocasión cobraba los penales de sus respectivos equipos, cuestionó en el programa 'Harta Pelota' de la Radio Redonda a quienes

BSC jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana a partir del mes de abril.