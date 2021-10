Esteban Paz: "El mal arbitraje nos puede costar la etapa"

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, habló con Radio La Red sobre las múltiples polémicas del día sábado y sobre lo deteriorado que está el arbitraje en Ecuador.

"Lo del sábado ya toma otra dimensión, estamos jugando ya la parte final, partidos decisivos para pelear la etapa. Lo ocurrido el fin de semana nos perjudicó para seguir en pelea de la etapa. Vamos a poner una queja para el árbitro Marín. Aceptamos las expulsiones", reconoció Paz.

"En el segundo gol del Macará hay un empujón previo, el árbitro está de frente y valida la jugada. Luego, casi al finalizar el encuentro, hay un gol legítimo nuestro, no hay posición adelantada de Arce, y el juez de línea levanta la bandera, como equipo tenemos la obligación de reclamar", condenó.

"Este tipo de errores ya son dramáticos. No le hacen bien a la transparencia del fútbol. Ya esto nos obliga entrar al campo de reclamar y pedir sanciones. Yo no creo en la teoría de la conspiración, por eso el arbitraje debe mejorar para que no se piense esto", dijo en relación a las especulaciones que giran en torno a un supuesto favoritismo a ciertos clubes del campeonato.

Finalmente, dijo que la utilización del VAR es urgente en el balompié tricolor pero que tendrá que ser implementado a futuro, ya que considera que ningún equipo del país puede costear este sistema durante toda la temporada.