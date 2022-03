Enrique Vera: “ Me pone feliz que Ecuador esté a un paso de lograr la clasificación a un nuevo mundial”

Enrique Vera, exjugador de la selección de paraguaya y de Liga de Quito, conversó con nuestro periodista deportivo, Luigi Marchelle sobre el partido previo de Paraguay vs Ecuador y la actualidad del fútbol ecuatoriano.

Se viene un partido entre la albirroja y la tricolor ¿Cómo has visto la campaña de la selección dirigida por Gustavo Alfaro?

Bien. Yo le sigo hace rato la selección de Ecuador, creo que no es coincidencia, tiene jugadores que están pasando por un buen momento, son jóvenes y están jugado afuera en el extranjero. Me pone feliz que la selección de Ecuador esté a un paso de lograr la clasificación a un nuevo mundial.

Ahora, el proceso de Paraguay definitivamente no ha sido bueno en estas eliminatorias. Hoy ya no tiene posibilidades de clasificación, pero se viene una renovación por parte de Guillermo Barros Schelotto, director técnico de la selección paraguaya. ¿Cómo ves a los más jóvenes, a los qué vienen más atrás?

Bien, yo creo que el proceso es así. Es difícil, complicado. Le pasó en su momento a Ecuador y tuvo que venir un recambio de casi la mayoría de los jugadores. Siempre va a costar, por más que a la hinchada no le gusté. A Paraguay son dos mundiales que le ha costado y seguimos esperando ese recambio. Ojalá sea un partido lindo entre Ecuador y Paraguay, y que gane el mejor. Si puede ganar Paraguay, bienvenido sea, para retomar la senda del triunfo que hace rato no se gana aquí de local y tener la paternidad que Ecuador no ha ganado acá.

Claro, ese es un detalle no menor. Ecuador no ha ganado y, sin embargo el resultado, la derrota, le pude servir a la selección si se dan otros resultados. Ahora es inevitable, hablar también del fútbol ecuatoriano ¿Lo sigues, lo ves, estás atento lo que ocurre en nuestro país?

Si, siempre estoy atento. Cuando me toca ver los partidos que suelen pasar, si los veo y siempre siguiendo a Liga, que es donde pasé mi mejor etapa deportiva. Yo creo que ha crecido mucho el fútbol ecuatoriano. La mayoría de jugadores ecuatorianos están en el extranjero. Antes no había mucho y eso es bueno para el país. Ojalá puedan clasificar a Catar 2022.

Hubo un superclásico el último fin de semana. Esos partidos que se vivían con mucha intensidad. Me acuerdo un clásico en el que tu estuviste con Liga que iban 3-1 abajo y con dos jugadores menos, lo terminaron empatando. Ahora ocurrió algo similar. ¿Cómo ves al equipo de Pablo Marini?

Si, lo estuve siguiendo por redes sociales el partido, cuando iban 4-2 ya se perdía la esperanza, pero pudieron darlo vuelta.