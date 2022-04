Empate agónico de Aucas ante el 9 de Octubre

Tremendo partido se jugó el estadio Gonzalo Ripalda, fue un partido de ida y vuelta. Donde ambos equipos pusieron su mejor once. Aucas con el fin de no perder de vista a los punteros y 9 de Octubre para salir de la zona de peligro. Distintas realidades, pero con un mismo objetivo, ganar.

El cuadro oriental en la primera parte tuvo la posesión de balón, e intentó por medio de Briones, Figueroa y Tévez adelantarse en el marcador. Sin embargo, la línea de cuatro zagueros del equipo visitante evitaba cualquier acción de peligro. La estrategia claramente del director técnico del 9 de Octubre, Juan Carlos Zambrano, era esperar al rival y usar el recurso del contra golpe. Lo logró en algunas ocasiones con la velocidad de Da Luz, pero Williams no estuvo fino.

En la segunda parte, el Auca bajó el ritmo ante la presión del cuadro rival y sus mediocampistas no estaban conectados, y es que el fútbol del técnico Héctor Bidoglio, pasa por los pies de Víctor Figueroa. Cuando no está fino el diez de Aucas, sufre y mucho. Esta vez no fue la excepción. Da Luz al minuto 74 convirtío la primera del partido, dándole la victoria parcial al 9 de Octubre.

Faltaban pocos minutos para finalizar el encuentro y Francisco Fydriszewski puso el partido 1-1, tras un tiro libre de Diego Armas, donde esférico se estrelló en el travesaño y el delantero oriental la mandó a guardar. Empate que sabe a poco para ambos equipos.