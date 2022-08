El brasileño Casemiro debuta en la Premier con victoria ante el Southampton

No ganaba dos partidos seguidos desde febrero pasado el United que se encontró con un rival más incómodo de lo esperado. Su versión inicial nada tuvo que ver con la que mostró ante el Liverpool, llena de ímpetu y entusiasmo. En St.Mary's tuvo que lidiar con el orden de un adversario reconfortado por la remontada lograda el pasado sábado ante el Leicester que le proporcionó su primer triunfo del curso.

Aún así impuso su talento poco a poco los hombres de Ten Hag. El Southampton concedió terreno y la pelota y Gavin Bazunu pronto se vio amenazado.

No se explica como no se rompió el empate antes del minuto veinte cuando el Manchester United pudo marcar cinco veces en la misma jugada. Bruno Fernandes, Anthony Elanga y Christian Eriksen tiraron una y otra vez sobre el marco local.