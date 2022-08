El argentino 'Kitu' Díaz, jugador del Barcelona SC, tendrá licencia de entrenador

El argentino naturalizado ecuatoriano, Damián 'Kitu' Díaz, figura de los últimos años con la camiseta número 10 de Barcelona, dijo que obtendrá en septiembre próximo la licencia para entrenador de fútbol, una alternativa que valora para cuando deje las canchas.

"La licencia de entrenador fue una consecución de cosas. Me enteré por Segundo Alejandro Castillo (director deportivo del Barcelona) que estaban haciendo el curso, me metí a hacerlo y ahora el 12 de septiembre tenemos que ir a recibir la licencia", dijo Díaz este martes durante una rueda de prensa.

Díaz, de 36 años, precisó que "la licencia es para tenerla, porque todavía no ha decidido la fecha de su retiro, con la posibilidad para tener ventanas abiertas".

"Es para cuando decida elegir por algo que me satisfaga y que me haga sentir importante dentro del fútbol, que es lo que no quiero dejar", añadió.

Considerado uno de los jugadores diferentes en Ecuador por su técnica, incidencia en el funcionamiento de su equipo, capaz de anotar goles de fantasía pura, 'Kitu' aseguró que no se ve todavía en otro cargo dentro del Barcelona.

"Todavía no quiero pensar en mi retiro. Obviamente que no soy tonto, sé que no me queda mucho tiempo para seguir jugando, pero no me quiero apurar a decidir, quiero ir paso a paso y disfrutar de lo que estoy haciendo ahora: jugar, que es lo que más a mí me gusta", añadió.