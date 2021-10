Domínguez: "Para todo los que dicen que ya no estoy para la selección, he demostrado que estoy vigente"

El arquero Alexander Domínguez se acordó de sus críticos tras el empate de Ecuador con Colombia y aseguró que está vigente para seguir en el arco de la selección ecuatoriana.

"Agradecido con Dios, con mi familia. La verdad es que he pasado tiempos difíciles porque me estaban retirando de la selección. He trabajado para que se me presente esta oportunidad que, gracias a Dios, el profesor me la pudo dar y la supe aprovechar", inició su intervención en la cancha.

"Para todo los que dicen en Ecuador que ya no estoy para la selección, he demostrado que todavía estoy vigente, que estoy con muchas ganas y mucha ilusión", agregó.

'Dida' también se refirió a las grandes atajadas que tuvo en el duelo disputado en Barranquilla y aclaró por qué logró atajar el balón de Luis Díaz.

"La de Díaz porque prácticamente me cogió bajo el arco. Porque calzo 45 alcancé a desviar el balón con la punta, capaz si calzaba 36 me lo hacía", explicó.