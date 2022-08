Diego Lara podría dejar el arbitraje tras agresión por hinchas del Deportivo Quito

“Cuando recibo el golpe en la espalda, se me pasó todo por la cabeza, incluso el no poder caminar“, declaró el árbitro en la radio Machdeportes (91.7 FM). El árbitro ecuatoriano mencionó que tomará una decisión con su familia si sigue en el arbitraje profesional o no.

El juez de línea del partido, Ricardo Baren, dijo que Manuel Sellán (cuarto árbitro), fue el más afectado, puesto que los golpes causaron fracturas en su tabique. La terna arbitral exige y espera que la Comisión de Disciplina de AFNA emita una sanción fuerte a Deportivo Quito.