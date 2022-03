Tras conocerse la clasificación de Ecuador al Mundial de Catar 2022, nace una pregunta ¿Cuándo se definen el resto de los clasificados al Mundial de Catar 2022?

Desde este lunes 28 de marzo se estarán definiendo los últimos cupos para el Mundial. De esta manera, se conocerán con exactitud los 32 equipos clasificados, que además pasarán por el respectivo sorteo mundialista programado para el 1 de abril.

Conmebol: ya conoce a sus 4 selecciones clasificadas de manera directa: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Aún queda por definir el cupo a repechaje: Perú, Chile y Colombia pelean por ese espacio.

El ganador de este cupo rivalizará con el que gane el duelo entre terceros de la eliminatoria de Asia el cual actualmente sería entre Australia y Emiratos Árabes.

UEFA: Por otra parte, en Europa, la UEFA definirá a sus 2 de sus 3 clasificados: Portugal vs Macedonia y Suecia vs Polonia. Mención aparte para Ucrania que se mantiene en conflicto bélico con Rusia, pero Escocia lo espera para conocer al rival de Gáles, que espera por uno de los dos.

Concacaf: Si bien el fútbol centro y norteamericano entrega 3 cupos de manera directa, tanto Canadá, México y EEUU son los que a falta de 3 fechas se perfilan como los claros clasificados. Panamá iría por el repechaje con 17 unidades en el cuarto puesto, los canaleros deberán medir fuerzas contra el ganador de Oceanía.

África: El martes el continente africano define a sus 5 clasificados, ya que hay 10 equipos buscando esos cupos: Congo vs Marruecos (1 a 1); Congo vs Marruecos (1 a 1); Camerún vs Argelia (0 a 1); Ghana vs Nigeria (0 a 0); Senegal vs Egipto (0 a 1)

Oceanía: Haciendo mención sobre este continente, solo tienen "Medio cupo", por lo que deberán jugar un repechaje, por ahora se encuentran en semifinales con Islas Salomón vs Guinea y Nueva Zelanda vs Tahíti.

El sorteo del mundial se llevará a cabo este viernes 1 de abril en la ciudad de Doha, Catar. Ecuador tendrá la presencia de Gustavo Alfaro y Francisco Egas en dicho evento que empezará a las 11:00 de la mañana, hora de Ecuador.