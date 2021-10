COE Nacional revela errores en protocolo de bioseguridad en el Ecuador-Bolivia

El COE Nacional ya recibió el informe del partido entre Ecuador y Bolivia donde se señalan algunos errores en la aplicación del protocolo de bioseguridad.

Ecuavisa.com tuvo acceso al documento que revela las fallas de forma detallada:

Entradas de General Sur: No distanciamiento social, personas sin mascarillas. DRON con parlante recordando las medidas de bioseguridad básicas

Entradas Palcos y Suite Este: Ingreso ordenado, sin distanciamiento social.

Baños (tribuna y palco este): No se evidencia alcohol, jabón y no hay tachos. Algunos baños sin agua.

Localidad General Sur: No distanciamiento social, no uso de mascarillas, aglomeraciones en parte alta y baja, asientos no marcados y lanzamiento de objetos a la cancha que propicio aglomeración en la parte baja de la general Sur. No hubo personal que precautele el distanciamiento ni el control del lugar.

Localidad de Palco y tribuna Este: Se evidencia distanciamiento social, ingreso ordenado, durante el partido personas sin utilizar mascarillas.

Localidad de Suite Este: Ingreso por grupo familiar, en el área de los pasillos personas sin utilizar mascarillas, algunos baños sin agua, jabón y alcohol.

Cancha: Personal por parte del club para regular el ingreso o salida de público a la cancha.

Pantalla: Se evidencia el recordatorio visual de las medidas de bioseguridad implementadas dentro del estadio antes del partido, sin embargo no se mantiene durante el transcurso del mismo.

En conclusión, el reporte señala que "no se respetaron los aforos de manera equitativa por cada localidad. Adicional que no hubo el control suficiente para que los asistentes mantuvieran el uso obligatorio de la mascarilla y aplicar todas las medidas de bioseguridad, incluyendo el agua en los baños". Entre otras conclusiones.

Ante esto se hicieron algunas recomendaciones que de no cumplirse en los próximos partidos a disputarse con público, sean de LigaPro o la selección, se volverá a la prohibición de aficionados en los escenarios deportivos del país.

Algunas de las acciones a cumplirse son:

-Controlar el ingreso de personas con mascarilla y conservar el distanciamiento social.

-Garantizar el abastecimiento de agua potable en todo el estadio.

-Colocar en los baños insumos de bioseguridad (jabón y alcohol).

-Evaluar el aforo de cada estadio y establecer porcentajes dependiendo de cada localidad.

-Mantener el personal de seguridad que se encontraba alrededor de la cancha.

-Contar con un servidor del MSP en cada entrada para validar los carnets de vacunación o pruebas PCR.