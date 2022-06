Cláusula para que Gabriel Cortez y Carlos Garcés no jueguen contra Barcelona SC es ilegal, según la FIFA

Gabriel Cortez y Carlos Garcés son nuevos jugadores de 9 de Octubre, luego de un préstamo de Barcelona SC, pero en condiciones especiales, según confirmó el propio presidente de los 'amarillos', Carlos Alfaro Moreno.

Pero, ¿es legal? Moreno apuntó en una entrevista a Directv que, "hay una cláusula en la que ellos no pueden jugar contra BSC", pero esto sería ilegítimo, señala la propia FIFA.

Ya que según la máxima entidad que rige este deporte, señala en su reglamento el término TPO y TPI, que hace mención a la prohibición de terceros en influir en la relación laboral.

Andrés Holguín, abogado especializado en derecho deportivo, habló para ecuavisa.com sobre el tema, adelantando que la FIFA no vería de buena forma la aplicación de una cláusula con estos parámetros.

Por su parte, Mariela Díaz, abogada especializada en derecho deportivo, profundiza: "La FIFA, en el Reglamento sobre el estatuto y transferencia de jugadores, en su art. 18, prohíbe que un club permita que en un contrato, pueda influir en asuntos labores de un futbolista".

"Podría recibir alguna observación de parte de la FIFA por no sancionar con un artículo que es obligatorio. FIFA no vería bien que estos actos no se sancionen. El organismo lleva años cumpliendo estos reglamentos", señaló Holguín.

Si bien ambos equipos podrían llegar a un acuerdo, "sería irrelevante si es un acuerdo entre instituciones o si el propio jugador acepte el acuerdo, porque no es legítimo ante la FIFA".

Dicho eso, ¿Cuál sería el proceso siguiente? según Holguín dependerá de la FIFA y su postura, ya que inicialmente podría enviar una carta a la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), recordando la obligación que tienen los clubes en cumplir el reglamento FIFA.