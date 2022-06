¿Cifuentes con sobre peso?: "mi contextura es así, debo bajar unos kilos más"

Barcelona SC presentó de manera formal a su nuevo delantero, Jhon Jairo Cifuentes, jugador que llega para reforzar las filas 'amarillas' para la segunda etapa de la Liga Pro EC.

"Muchos me conocen y saben cómo soy. Mi contextura es así, claro que debo bajar unos kilos más, estoy haciendo el esfuerzo para obtener los kilos que el club quiere y para que todos estemos felices", aclaró Cifuentes ante la prensa deportiva que estuvo en el estadio Monumental de Guayaquil.

"Me siento bien, mis compañeros me recibieron bien, a algunos ya los conocía. Estoy contento con el trabajo y me siento bien. Venía jugando, así que estoy bien para la doble jornada", agregó.

Sobre la necesidad de goles que pasa BSC, el 'Degollador' espera solucionar: "me da mucho orgullo y sé que voy a responder con lo que más sé, que es hacer goles. No diré números, pero sé que con mi trabajo y esfuerzo daré lo mejor para este club".

En base a sus compañeros de ataque, Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani, el delantero de 29 años opinó: "Garcés y Mastriani son grandes delanteros, la pelea va a ser sana. Aprovecharé mi oportunidad el día que me toque".