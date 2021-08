Christian Noboa: "Yo debí jugar contra Venezuela"

Christian Noboa, mediocampista que defiende los colores de la selección desde el 2006, habló en redes sociales sobre porque él cree que le fue mal a Ecuador en los partidos internacionales. Tanto de Eliminatorias, como de Copa América.

“Los jugadores titulares no vienen jugando, y los que nos ponen de suplentes si jugamos en nuestros equipos, por eso es que no ganamos” inició, “A una selección viene el que está en su mejor momento, no el que vino jugando bien meses atrás”, complementó argumentando que Alfaro elige su 11 titular en base a nombres y no a presentes futbolísticos.

“Yo debí jugar contra Venezuela, era claro que iba a salir a jugar con el mismo equipo contra Perú, pero para el partido con Venezuela yo pensé que se iba a dar cuenta (Gustavo Alfaro) de las cosas que no estaban funcionando”, arremetió el jugador que milita en Rusia.

Finalmente, hizo alusión a que él por su parte, está teniendo la mejor temporada de su carrera y aún así entra al cambio cuando los partidos ya están casi definidos, “Tengo años de experiencia en mi club, tengo muchos goles en mi club y además de eso estaba jugando la mejor temporada de mi carrera, yo sentía que tenía que jugar, pero solo hizo cuatro cambios en el esquema base y se mantuvo con el mismo equipo que había perdido los tres partidos anteriores”.

El "Zar" tiene un total de 52 partidos con la máxima selección del Ecuador y ha anotado por tres ocasiones, una de ellas, en su debut oficial.