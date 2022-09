Célico y su supuesta renuncia: "Absolutamente falso"

El director técnico de Barcelona SC, Jorge Célico brindó una rueda de prensa, este jueves 1 de septiembre del 2022, sobre distintos temas, entre ellos su supuesta renuncia del cargo.

"Absolutamente falso, no puedo decir más. No me extenderé algo que es mentira", manifestó el entrenador argentino de manera tajante.

Célico lleva una racha irregular de resultados, y sobre todo del funcionamiento que ha derivado en críticas tanto de hinchas como de la prensa deportiva.

Barcelona SC se encuentra en el quinto lugar, con 13 unidades, a 5 del puntero, Aucas.

''Alfaro Moreno es un presidente que está presente, yo he pasado por presidentes ausentes que ni a los viajes iban'', agregó Célico, en referencia a la buena relación que mantiene con su jefe.