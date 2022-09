Bustos: "Vengo con los mismos sueños...ya lo que pasó, pasó"

Fabián Bustos, nuevo director técnico de BSC fue presentado este miércoles 7 de septiembre en rueda de prensa y habló sobre su segundo episodio con los 'canarios'.

"Vengo con los mismos sueños con los que llegué un día. Ya lo que pasó, pasó. Hoy es una nueva historia. Queremos darle una gran alegría a la gente. Esto será de día a día, nadie nos saca de la cabeza que tenemos un plantel para soñar con ganar el torneo. Siempre soñé volver. Nadie esperó que vuelva tan rápido, pero ya estamos acá y es difícil decirle ‘No’ a esta institución. Quiero ser campeón en esta casa", empezó hablando Bustos.

Profundizando, Bustos señaló: "Barcelona es tan grande que no podemos ir pensando en la final, esto es de ir partido a partido e intentar ganar todos. En Barcelona no sirve otra cosa que no sea eso. Quedan 68 días para levantar la copa y, por lo que significa esta institución y lo que quiere la hinchada, hay que salir a ganar todos los juegos".

Sobre los rivales, Bustos no ha perdido la pista de la Liga Pro, a pesar de haber salido en febrero pasado: "He visto casi todos los juegos (de Liga Pro). Primero, Macará; luego el Clásico. Nosotros trabajaremos para ganar siempre, después se verá si hay final y respetaremos a cualquier oponente que llegue. Iremos partido a partido, en su momento se hablará del rival que toque".

¿Está de acuerdo con la línea 3? "BSC puede jugar con cualquier sistema. Se verá, es parte del trabajo. No somos extremistas, jugaremos con base a cómo se den los partidos. En uno que otro partido para cerrarlo, yo ya lo he usado. Se puede jugar de esa manera sin problemas".

Para cerrar, Bustos dedicó unas palabras a sus críticos. "Intentaremos ser los más responsables y profesionales posibles. Este es un nuevo reto y está la posibilidad de dar la 17 a la gente. Queremos dar una alegría a la afición. Queremos a darles felicidad. Todas las críticas seguirán, pero yo estoy enfocado en mi trabajo, que es lo que más nos importa".