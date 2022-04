Betcris afirma que vacío legal no permite tener "marcada la cancha" de apuestas deportivas en Ecuador

Gabriel Núñez del Arco, gerente de Betcris, habló en exclusiva para Ecuavisa.com sobre distintos temas: situación legal de las apuestas deportivas en el país, investigación sobre Miguel Ángel Loor, distanciamiento entre Liga Pro y FEF, además de la demanda pérdida de Liga Pro con Banco Pichincha.

El alto directivo del actual patrocinador del fútbol ecuatoriano, reconoce que el "vacío legal" no les permite tener claras las reglas de las apuestas deportiva en el país, escenario que ha crecido en los últimos años en Ecuador.

Aquí la entrevista:

¿Cuál es la diferencia entre pronosticar y apostar?

No hay mucha diferencia, es un tema más cultural. No entiendo por qué con el tiempo esa palabra se dañó, ya que el pronóstico es igual al final del día. Yo te puedo decir "apostemos a que gana equis equipo, al final es el hecho de hacer una apuesta para poner dinero y tener a cambio una compensación, así como no poder recibir ninguna".

El pronóstico se usa para tratar de ver un evento que podría ocurrir, no necesariamente deportivo; por ejemplo pronosticas el tiempo (clima), eso es como decirte "apostemos a que hoy no lloverá en Guayaquil"; hay que entender que no es lo mismo y que una no trata de disfrazar a otra".

El nombre de las casas de apuestas, no solo la nuestra, "Bet", que en inglés es apostar.

En el país los juegos de azar están prohibidos desde la consulta popular del 2013, entonces ¿no hay un cruce legal donde queda sobre la cuerda las casas de apuestas-pronósticos?

Hay una vertiente sobre el tema de la consulta popular. Podemos hacerla durante varias horas. Betcris lo viene haciendo durante varios años, ya vamos a cumplir 16 años en Ecuador.

En nuestro país hablar de apuestas no era algo habitual antes, era un tema más en Estados Unidos.

Lo que hay que hacer es una división, si es que hay azar: ¿Qué tipo de azar?, ¿estrictamente puro, o no?

Por ejemplo, en una carrera tú y yo nos preparamos, cada quien con su entrenador, y vamos a poner una línea para apostar por cada uno de nosotros, y con ello, si yo te digo "me ganaste por suerte", estoy diciendo que tu entrenamiento no sirvió, pero realmente tú ganaste porque hubo una habilidad, por preparación, aunque nuestro evento fue sujeto a una apuesta, pero yo no tiré una moneda para saber si tú ganabas o yo perdía. Si alguien quiere decir que hay componentes de suerte, lo podríamos pensar, pero yo te aseguro que la persona que ganó lo hizo porque se preparó, no por suerte.

Cuando tu vas a un Casino, y pones dinero, básicamente esas terminales son azar puro. Alguien puede decir, vamos a poner la apuesta deportiva como una actividad de juego de azar, porque no hay ente que no haga una diferenciación entre qué es azar y qué es habilidad de un componente de apuesta, esos temas no se debaten en Ecuador y hay que discutirlo.

¿Hay un vacío que no se ha llenado desde el debate?

Nunca lo hubo, la Ley de Turismo que se la desechó en el momento en que entró la consulta popular. El casino es un establecimiento no es un juego y eso también está mal usado, ya que es un lugar donde encuentras varios juegos, pero el casino es un lugar, no un juego.

En esa ley jamás se habló de las apuestas deportivas, peor aún de las apuestas de ese tipo a través de internet.

Nunca existió una normativa y eso es lo que señalo ahora, ya que si existiera una normativa clara, a través de instituciones sin fines de lucro, las apuestas deportivas en línea que están en Ecuador, estarían mejor organizadas, como nosotros que estamos de manera física, porque Betcris está en el Ecuador, mientras que las que están en la 'nube', no se ha determinado su situación.

¿Cuántos empleados tiene Betcris en Ecuador?

En nómina, Betcris va en camino a 200 empleados en Ecuador.

¿Cómo están divididos? ¿en locales?

Betcris dejó de tener locales durante la pandemia, distinto a lo que la gente piensa, nosotros casi ya no tenemos locaciones, hemos forjado redes a través de distintos medios de pago o recaudación en todo el país. Nosotros tenemos 3 locales de representación, para que la gente sienta la seguridad, de que en el momento de jugar, estén jugando de una forma segura, y si mañana tienes un problema de jugar, puedas ir directamente al local a que te solucionen.

¿Quiénes alquilan esos locales en Ecuador? ¿son netamente de Betcris o ingresa otra persona en medio de todo?

Hay dos formas. Distribuidores que compran créditos a Betcris y lo revenden, ellos ganan, facturan, emiten su factura, con su IVA, y se les paga por esos servicios de recaudación, y aparte tenemos locales propios, alquilados por nosotros, 2 en Guayaquil y en Quito solo uno. No tenemos grandes locaciones en el país.

¿Cuánto tributa Betcris en Ecuador?

Bastante.

¿Nos puede decir la cifra?

No, pero la pueden buscar, tributamos bastante. No solamente tributamos al SRI, también pagamos todas las obligaciones patronales, de manera íntegra de las personas que tiene.

Debemos tener la visión completa, no solo cuánto se le tributa a Hacienda, sino que en el peor de los casos, yo te puedo decir, que dentro de las empresas que hoy por hoy hacen actividad en el Ecuador, somos la que más pagamos, y la pagamos sin que el Ecuador, nos haya brindado la oportunidad de tener un marco regulatorio claro, como sí lo tiene Colombia, lo están montando en Chile, Perú, y como ya lo hizo la provincia de Buenos Aires, entre otros.

Según información pública del Servicio de Rentas Internas, 'Metrocentro S.A.' nombre del titular de Betcris en Ecuador, tributa:

-Impuesto a la Renta Causado:

2020: $20,064,72

2019: $26,477,51

2018: $27,787,10

2017: $14,417,91

2016: $0

2015: $10,719, 15

2014: $0

¿Están de acuerdos que se marque 'la cancha' de manera legal?

Queremos que la marquen, que exista transparencia, para que los medios entiendan lo que hace esta actividad, que vayan a la fuente. Analicemos a las otras casas que operan, mínimo son 6 las casas que tienen patrocinios en los equipos del fútbol ecuatoriano. Pregúntele, ¿Cuánto le devuelven a la sociedad ecuatoriana? Necesitamos tener las reglas claras.

DEMANDA BANCO PICHINCHA SOBRE LIGA PRO

¿Por qué meterse en la Liga Pro, sabiendo que hay una millonaria deuda pendiente?

Betcris no asume ninguna deuda, nosotros como cualquier patrocinador que tiene la Liga Pro, nosotros no nos metemos en el problema que tenga la empresa dueña de los derechos de televisión de la Liga Pro, no tenemos nada que ver con eso.

Cuando a mí me dicen los de Liga Pro ¿puedes comprar más pauta en GolTV?, yo pregunté ¿por qué? y ahí me explicaron que hay una deuda, por lo que me interesó, pero siempre y cuando yo tenga buenas condiciones de compra de pauta, y como patrocinador principal de la Liga Pro, me interesa salir más en pantalla durante los partidos, por lo que único que hemos hecho es invertir más en ese medio, y dar un anticipo por la pauta que yo estoy comprando, yo no tengo nada que ver con la deuda, lo único que hago es ayudar a través de la compra de pauta. Es eso, Betcris no sale a arreglar una deuda, salimos a comprar más pauta.

Alberto Díaz, alto directivo de Liga Pro dijo en octubre del año pasado que "si el fallo en el caso con Banco Pichincha sería negativo, sería el fin de la Liga Pro", hoy ya se sabe que Liga Pro perdió el caso, deberá pagarse $6 millones de dólares, ustedes como patrocinadores principales de Liga Pro, ¿conocían de este caso? ¿les preocupa la posibilidad de que se termine la Liga Pro?

Es malo, pero desconozco el tema a profundidad, porque fue antes de que Betcris ingrese a Liga Pro, no estoy al 100% enfocado al tema de Ecuador, paso mucho tiempo en Costa Rica, donde tenemos la matriz. Escuché del tema, no me he puesto a leer, no sé con certeza la razón de la demanda, pero lo que puedo decir es que no me gusta este tipo de temas, tratamos de alejarnos de esa situación.

Pero, Betcris, al ser el patrocinador principal de la Liga Pro, debería estar interesado en esta demanda, ya que tienen millones de dólares invertidos en esta liga y les toca afrontar un pago millonario

Yo en temas legales no me meto, mientras que Liga Pro me cumpla con lo que tenga que cumplir, y viceversa, lo que pase entre el Banco Pichincha y Liga Pro, no hay nada en lo que pueda hacer. Mientras más lejos nos mantengamos de ese problema, es mejor, porque no se vería bien.

Dentro de esa imagen diplomática de ustedes, ¿Qué opinión tiene sobre las acaloradas críticas entre el presidente de la FEF, Francisco Egas, y el presidente de Liga Pro, Miguel Ángel Loor?

Yo solo he hablado una vez con Francisco Egas, me llamó, y todo bien, muy cordial conmigo, un poco preocupado por el tema Liga Pro y GolTV, a pesar de esto, algunos altos directivos de Betcris no recibieron bien la llamada, yo conozco a mi país (Ecuador) y no la tomé para nada mal, hablé con otros directivos, las cosas no deberían chocarse, yo creo que debemos estar neutral, mi intención original, siempre ha sido con los patrocinios, es buscar el aporte al fútbol. He escuchado la versión de cada uno. Con Miguel Ángel Loor casi no hablo mucho con él, mi equipo en Ecuador lo hace más, yo trato de mantenerme distante.

Al ser una empresa que mantiene una relación bilateral con FEF y Liga Pro, ¿no han pensado en ser un actor mediador en esta pelea?

Me encantaría, pero no tengo relación suficiente con Francisco Egas y Miguel Ángel Loor, me parece correcto esa postura, pero no lo haremos.

INVESTIGACIÓN SOBRE MIGUEL ÁNGEL LOOR

¿Se sienten cómodos como patrocinador principal de Liga Pro, que el presidente Miguel Ángel Loor esté envuelto en una investigación en su contra por una supuesta defraudación tributaria?

Como cualquier persona tiene el derecho de su defensa, por el bien de su familia, espero que todo termine bien.