Barcelona y Emelec un enfrentamiento que nació en el barrio del Astillero

El Clásico del Astillero, es uno de los partidos de fútbol más tradicionales de nuestro país, Barcelona y Emelec son los protagonistas principales de esta historia.

El Partido Inmortal, así lo denominó algunos medios de comunicación por el interés del pueblo ecuatoriano al presenciar este encuentro. Según la revista británica Four Four Two, este clásico está en el puesto número 34 de las rivalidades históricas más grandes del mundo.

Esta rivalidad nació en una cancha barrial, de tierra, en el barrio del Astillero, de ahí viene el nombre de este clásico, que lo confirmó un medio impreso del país. El cuadro torero nació en las calles Eloy Alfaro y Francisco Marcos en 1925 y Emelec en las instalaciones de la Empresa Eléctrica del Ecuador en 1929.

El primer enfrentamiento entre estos dos equipos fue un domingo 22 de agosto de 1943 en el estadio Guayaquil. La victoria fue para los ‘canarios’ 4-3. Este duelo marcaría un antes y un después en la historia de ambos equipos.

El 12 de mayo de 1949 se enfrentaron en el Geroge Capwell por un torneo internacional amistoso, llamado la Copa del Pacífico, organizado por el Club Sport Emelec. Barcelona estaba ganando el partido 3-0, se fue la luz en el escenario deportivo y el cuadro eléctrico empató el partido. Se dice que el apagón fue provocado, algo que nunca fue comprobado.

El primer Clásico del Astillero por Campeonato Nacional fue en 29 de diciembre de 1963, en ese partido Emelec derrotó 2-0 a Barcelona. Después de cuatro años se enfrentaron por Copa Libertadores y otra vez el triunfo fue eléctrico (3-0).

Con el pasar de los años se han vivido clásicos imborrables, como la final del Campeonato de Fútbol del Guayas 1964 que ganó Emelec, cuartos de final de la Copa Libertadores 1990 donde Barcelona ganó y fue subcamepón del torneo internacional, la final del Campeonato Nacional 2014 donde el bombillo ganó y alzó el trofeo de campeón.

Barcelona y Emelec en total se han enfrentado 228 veces de manera oficial, 73 victorias para Barcelona SC, 71 para el Club Sport Emelec y registran 84 empates. Los amarillos anotaron 247 goles mientras que el ballet azul 245.