Barcelona SC desmiente el interés por el goleador Francisco Fydriszewski

Por la noche de ayer, el goleador de Aucas y la Liga Pro EC, Francisco Fydriszewski, aseguró que pudo fichar por Barcelona SC, pero finalmente no llegó a vestirse de canario, ya que "me ofrecieron un año, mientras que Aucas fueron tres".

"No llegué a Barcelona por el tipo de contrato, ahí me ofrecieron un año, y en Aucas tres años. No fue por lo económico. Uno en lo personal siempre quiere jugar en un grande y las puertas están abiertas", aseguró el jugador a DirecTV.

Tras la publicación, Aquiles Álvarez, directivo de Barcelona SC, se pronunció en su cuenta personal de Twitter, rechazando y desmintiendo: "falso, prefirió oferta de Aucas de $5 mil dólares más por mes que lo ofrecido por BSC. No le mientan a la gente".

Finalmente, BSC no reforzó su delantera y mantuvo tanto a Carlos Garcés como a Gonzalo Mastriani.

El 'Polaco', como es apodado el jugador auquista, es actualmente el máximo goleador de la Liga Pro con 10 tantos en la primera etapa.