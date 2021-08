Banco del Pacífico también se pronuncia sobre préstamo a Emelec

El Banco del Pacífico también se pronunció tras los dichos del presidente Guillermo Lasso el pasado martes y el comunicado de Emelec este jueves.

La institución financiera afirmó, mediante un comunicado en sus redes sociales, que "no hace comentarios sobre operaciones activas de sus clientes y no se responsabiliza de la exactitud de las cifras publicadas por terceros, sean clientes o no". Para esta decisión se basa en el sigilo y reserva bancaria conforme al artículo 353 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

También se aclaró que el banco "vigila de forma inequívoca el cumplimiento y pago en tiempo y forma de los compromisos asumidos por sus prestatarios, en las condiciones pactadas en los respectivos documentos y/o contratos que han firmado con el banco".

Esto se da luego de que Guillermo Lasso asegurara en una entrevista que el banco público le dio un préstamo a Emelec para la construcción de su estadio y que el mismo "nunca se paga", porque solo cancelaban intereses. Incluso Lasso calificó ese hecho como corrupción.

Ante eso, el club guayaquileño respondió mediante una carta al mandatario y le adjuntó la documentación pertinente donde aclaraban su relación actual con el Banco del Pacífico. En la misma se aseguraba que Emelec es una institución transparente que cumple con sus obligaciones.

Mira el comunicado completo de la entidad bancaria: