Árbitros llegan a un acuerdo y se reanudará la fecha de la Liga Pro

En conversaciones con Ecuavisa.com, el presidente del Gremio arbitral, Luis Muentes confirmó que el paro de los jueces centrales culmina este lunes 22 de agosto, tras conseguir un acuerdo con Liga Pro y FEF.

"Llegamos a un acuerdo de reanudar las actividades el día de hoy. Hemos hablado con gente de FEF y Liga Pro", reconoció Muentes.

De esta forma, se llevará a cabo con normalidad la jornada de hoy, que tiene programado Guayaquil City vs Independiente del Valle a las 19:00 en el estadio 'Chucho' Benítez de Guayaquil.

Cabe recordar que no se disputó parte de la jornada 6 de la segunda etapa, tras la agresión que sufrió el árbitro Álex Cajas por parte del integrante de Macará, Héctor Chiriboga.

El domingo 21 de agosto no se llegó a disputar ninguno de los duelos programados: Emelec vs D. Cuenca; U. Católica vs 9 de Octubre y Delfín SC vs Mushuc Runa.

Por el momento, Liga Pro EC no ha determinado la fecha exacta de la reprogramación de estos tres partidos.