Aquiles Álvarez descarta a Facundo Barceló para Barcelona

El vicepresidente de Barcelona, Aquiles Álvarez, descartó categóricamente que el club esté interesado en Facundo Barceló para reforzar su delantera.

"Falso. No especulen por Dios. Te estimo, Jorge. Pero no sé de donde sacas esa información. No pongas información sin contrastar. Falso 100%", escribió Álvarez en su cuenta oficial de Twitter.

Eso lo puso en respuesta al periodista Jorge Pazmiño, quien había puesto que el atacante, que jugó en Emelec la temporada pasada, era una opción si es que Carlos Garcés salía.

Sin embargo, otros medios también habían puesto este rumor que ahora quedó totalmente descartado por el directivo del cuadro guayaquileño.