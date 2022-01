Aquiles Álvarez: "Byron Castillo no seguirá en Barcelona SC"

El futuro de Byron Castillo será lejos de BSC, así lo confirmó el vicepresidente de los canarios, Aquiles Álvarez en una entrevista en relación al plantel 2022.

En conversaciones para 'Debate Fútbol' de Directv, Álvarez señaló que: "En el presupuesto 2022 no está contemplado Byron Castillo, no jugará la LigaPro ni la fase previa de la Copa Libertadores, por la situación en la que estamos necesitamos venderlo y estoy seguro que en cuestión de días va a llegar una propuesta irrechazable. estoy seguro que no va a seguir con nosotros".

Álvarez agregó que Fabián Bustos está contento con los jugadores disponibles en su posición, resaltando la recuperación de Pedro Pablo Velasco y del retorno del veterano Tito Valencia.

"Pedro Pablo Velasco y Tito Valencia está muy bien, Bustos está muy contento con el nivel que esta mostrando Tito Valencia", enfatizó.

BSC espera vender a Byron Castillo quien fue elegido como mejor lateral derecho de la pasada Copa Libertadores y una de las estrellas de Barcelona en las últimas temporadas con Barcelona, siendo campeón nacional en el 2020, lo que le ha permitido ser convocado a la selección nacional.