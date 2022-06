Angelo Preciado es baja en Ecuador por lesión y no estará ante Cabo Verde

Angelo Preciado es baja en la selección de Ecuador, quien no estará ante el combinado de Cabo Verde, en su tercer amistoso en suelo estadounidense, pensando en el Mundial de Catar 2022.

Preciado, quien había salido con molestias en el primer amistoso, disputado ante Nigeria, no le permitió entrenar con normalidad esta fecha, por lo que no será considerado este sábado ante los africanos.

"Son cosas que pasan, no soy el primero que ha salido por lesión. Ahora me recupero de a poco y me preparo para los juegos que vienen", reveló el propio jugador ante el micrófono de Ecuavisa en Estados Unidos.

Virando la página de su lesión, Preciado analizó la gira de partidos: "Es bueno tener competencia, queremos trabajar para tener una selección más fuerte; por eso los amistosos son buenos. Estamos haciendo las cosas de la mejor manera".

"Gracias por el apoyo, daremos lo mejor en todos los aspectos", cerró.