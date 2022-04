Alfaro sobre Gabriel Cortez: "Estamos conmocionados y golpeados, por lo sucedido, uno nunca espera un tema así”

Alfaro Moreno, presidente de Barcelona SC, habló en una entrevista para Directv sobre la detención de Gabriel Cortez, por parte de la Policía Nacional.

"Uno nunca espera un tema así, estoy conmocionado, realmente golpeado y como manifiesta el comunicado del club, explica nuestro sentir. Nosotros cuando contratamos a Cortez y muchos nos preguntaron ¿por qué lo contrataron? y era por sus grandes condiciones", señaló Alfaro.

Profundizando, Alfaro apuntó: "Tenemos un manual de ética y comportamiento, no solo para los jugadores, también para todos los que formamos, incluso hay un auspiciante muy fuerte del club que nos condiciona hasta el comportamiento de los directivos, entonces, estamos todos involucrados en este manual de comportamiento, después".

"No hubo un tema disciplinario que marcar hacia este jugador en el transcurso de este año y medio, ninguna llegada tarde, que haya llegado en mal estado, en lo deportivo yo creo que nos dio más de lo que esperábamos, por algo hoy es el goleador del campeonato", sostuvo.

Para finalizar, Alfaro mostró calma, y afirma que no pueden tomar una postura, hasta no saber la decisión final de las autoridades: "Lamentablemente por esto que sucede hoy no podemos ir más allá que decir que estamos conmocionados, golpeados y esperar la decisión de las autoridades, los resultados de las investigaciones en este interrogatorio. Estamos expectantes a un comunicado oficial".