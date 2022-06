Aerolínea mexicana deja varado a jugadores de una escuela del IDV

La sub 15 y sub 17 de la escuela Independiente del Valle viajaron a Torreón, México, el lunes 23 de mayo del 2022 a un torneo de fútbol. Esta competencia duró una semana, los jugadores debían regresar al país el 30 de ese mes.

El vuelo de Torreón a la Ciudad de México no se pudo efectuar debido a un “huracán, lo cual me extraña mucho, ya que esta ciudad se encuentra en el centro de México, no esta en el perfil costanero, sin embargo, los niños no pudieron abordar ese vuelo que salía al medio día hacia el DF, para que los niños puedan tomar el vuelo de conexión a Ecuador”, aseguró Alejandra Romero, mamá de uno de los jóvenes.

Los jugadores del Independiente del Valle pasaron todo el día en el aeropuerto de Torreón y la aerolínea no dio ninguna información a los jugadores y a los encargados del club ecuatoriano. A media noche pudieron viajar al DF, pero les tocó dormir ene l aeropuerto, debido a que la aerolínea no cumplió lo prometido.

“La aerolínea Aeroméxico nos dijo que se iba a hacer cargo del hotel y alimentos, pero no cumplieron. Todo esto nos enteramos hoy en la mañana, porque los niños no estaban en el hotel, entonces hablamos con la cancillería y con el consulado de Ecuador en México”, aseguró Romero.

“Aeroméxico se hizo responsable a partir de las 11 de la mañana, asignando a los niños en un hotel. Entendíamos que los vuelos de esta aerolínea a Ecuador estaban cancelados por el clima, sin embargo el vuelo del lunes en la noche si se llego, entiendo que todos los vuelos de esta aerolínea a Ecuador están llegando y el vuelo de regreso de los niños está pactado para el dos de junio”, sentenció Alejandra Romero.

El comunicador de Independiente del Valle, Pablo Trujillo, en una entrevista para Ecuavisa.com, aseguró que las divisiones sub 15 y sub 17 pertenecen a una de las escuelas franquicias del IDV.