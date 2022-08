Adonis Preciado responde al mensaje del 'Kitu' Díaz: "No entiendo a la gente, entre él y yo no hay problemas"

Tras las declaraciones de Damián 'Kitu' Díaz en la reciente rueda de prensa en el estadio de Barcelona SC, sobre sus compañeros, entre ellos Adonis Preciado, quien llegó a mencionarlo y compararlo con él, este miércoles 24 de agosto, el propio extremo salió al paso a bajar las supuestas interpretaciones por las palabras del '10' amarillo.

"No entiendo a la gente, entre el Kitu y yo no hay ni ha habido ninguna clase de problema. No inventen ni traten de profundizar las cosas", escribió en una historia de su cuenta personal de Instagram.

"Creo que fue una declaración muy clara que cualquier persona madura y consciente lo entendió. Nos llevamos re bien dentro y fuera de la cancha", enfatizó en la red social donde puso de fondo una imagen de él junto al volante naturalizado ecuatoriano.

Preciado concluyó diciendo que se debe hacer mención de cosas que no son reales. "Es todo, en lugar de andar hablando cualquier cosa busquen qué hacer".

Horas después, Preciado decidió borrar la historia que compartió en horas de la mañana.

Cabe recordar que Díaz se comparó con Preciado, llegando a decir: "no hace falta correr los 90 minutos para jugar. No se juega solamente corriendo, sino serían todos maratonistas. Tenemos un plantel con gente que corre, con gente piensa, gente que ataja, el entrenador decide cuántos minutos juega dada uno. Yo estoy preparado para jugar todo el partido. No puedo correr como Adonis Preciado, ya lo dijimos, pero él seguramente no pensará todo lo que pienso yo dentro de una cancha.