Abogado de Gabriel Cortez: "nos preocupa su vida dentro de la Penitenciaría"

El abogado de Gabriel Cortez, Antonio Durán habló para Ecuavisa.com sobre la situación de su defendido, quien se encuentra detenido desde el pasado viernes 22 de abril en la ciudad de Guayaquil, por una presunta relación con 'Los Tiguerones'.

"Gabriel (Cortez), se encuentra recluido en el pabellón 8 de la Penitenciaría del Litoral, la SNAI no reconoce los derechos de mi defendido, no se necesita ser abogado para saber que es el centro con más muertes en el país", empezó el jurista.

Según Durán, el juez que llevó el proceso de formulación de cargos, dictó que el futbolista de 26 años, sea llevado a la cárcel 4 de Quito, pero la SNAI tomó otra decisión: "violando todo principio constitucional, el sábado nos enteramos que lo habían trasladado, después que lo llevaban a Latacunga, después a Guayaquil, ahora en la Penitenciaria del Litoral".

Ante eso, Durán dijo: "nos preocupa su vida en la Penitenciaría, su familia tuvo que salir de Esmeraldas, no entendemos por qué los funcionarios tomaron esta decisión de exponerlo y lincharlo de manera pública, Cortez es tratado como un delincuente sin tener sentencia".

En este tema, el abogado criticó al ministro del interior, Patricio Carrillo, quien el día de su captura, aseguraba que las investigaciones policiales determinaban que: "dirigía y recibía información de sicarios", algo totalmente repudiado por la defensa del 'Loco'.

"Hablan de un alias el "Loco", no sabemos a cuántas personas le dicen así en el Ecuador, simplemente se lo ha procesado, no se ha hecho la comparación de voz, nada y salen a decir todo lo que dijeron de él como si no sirviera y lo sentencian ante las cámaras", agregó.

Por el momento, Cortez deberá cumplir 90 días de prisión, mientras duran las investigaciones de la Fiscalía en su contra.