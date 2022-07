9 consejos para iniciar en el ciclismo, un deporte que gana terreno en Ecuador

El ciclismo es uno de los deportes que ha triunfado post pandemia, debido a que es un deporte individual y no de contacto. Las ventas de bicicletas crecieron en cifras estrepitosas, según Yamil Simon, deportista y dueño de Khrono Bikers.

El ciclismo es uno de los deportes que más enamora , por el simple hecho de conocer nuevas rutas, paisajes, amigos, etc. La primera aparición de la bicicleta se dio en 1817 en Alemania , era conocida como "caballo de diversión" o "máquina de correr. En 1870 en Italia , se llevó a cabo una de las primeras competiciones oficiales.

Debido a esto, Ecuavisa.com les presenta una guía para ciclistas principiantes. Alisten, papel y lápiz que arrancamos.

1) Escucha y aprende de los más experimentados

La experiencia en cualquier deporte es primordial, siempre debes dejarte aconsejar de los ciclistas que más tiempo llevan practicando este deporte. Debes nutrirte de todo lo que te digan, puesto que todas las indicaciones son valiosas.

2) Aprende a rodar en grupo

Es importante ir en grupo, primero para coger ritmo y segundo si te llegará a pasar algo te pueden auxiliar tus compañeros, en cambio si te adelantas, te puedes equivocar de ruta, sufrir una caída. La confianza excesiva puede provocar distracciones, hay que estar atentos a la vía y mirar siempre hacia adelante.

3) Tienes que conocer nociones básicas de mecánica

Es importante saber lo básico de la mecánica, esto implica ser capaz de arreglar un pinchazo de llanta, engrasar la cadena, arreglar frenos, etc. Son situaciones que se le presentan a diario a un ciclista. Por eso es importante conocer las partes de una bicicleta.

4) Debes tener en cuenta esto para comprar una bicicleta

Es recomendable no comprar una bicicleta de segunda mano, debido a que debes escoger una combinación de velocidades que vayan de acorde a tu desarrollo físico, muchos aficionados no le dan la importancia a este detalle, y es ahí cuando vienen los problemas y te toca cambiar de bici. Si eres nuevo y no habías practicado ciclismo antes debes ir por un desarrollo suficientemente amplio como para subir cualquier pendiente.

5) Plantéate unos objetivos realistas

Las gestas deportivas no están al alcance de todo el mundo y tampoco las heroicidades. Plantéate unos primeros objetivos realistas. De lo contrario es probable que termines aborreciendo la bicicleta y que te empiece a dar pereza salir a hacer determinadas rutas. Disfruta del momento y de cada pedaleada.

6) Descansa

Otro gran error que cometen algunos aficionados es el de no descansar. El descanso forma parte del entrenamiento y sin descanso no hay progreso. Aprende a escuchar tu cuerpo y no te olvides de que un buen descanso puede ser el mejor entrenamiento.

7) Cuida la alimentación

Con esto no me refiero a comer vegetales, sino a realizar pausas lógicas mientras cicleas, para hidratarte, comer alguna fruta o cereal. El desayuno del ciclista resulta una parte indispensable del entrenamiento. Si tienes en mente realizar una ruta larga tu desayuno debe ser abundante.

8) Respeta las normas de circulación

Respeta los semáforos, la preferencia en los redondeles y recuerda rodar siempre en el carril derecho. Cada vez son más los grupos de ciclistas recién iniciados que ruedan por la carretera ocupando prácticamente toda la vía. Aprende a rodar en grupo y no te olvides del peligro que puede tener una caída a estas velocidades.

9) Lleva el equipamiento adecuado

El ciclismo es perfecto para las personas que empiezan un nuevo plan de fitness, porque no necesitas invertir mucho al principio: bici, casco y guantes. Te recomiendo usar una bicicleta de montaña, puesto que puedes usar en todo tipo de terreno. Los guantes te protegen de una caída, del sol y del frío. En el casco si se debería invertir un poco más, es el artìculo que no debe faltar en tu equipamiento y debe ser de un buen material para que resista cualquier caída. Las luces son fundamentales si vas a ciclear por la noche.

¿Cuándo usar los zapatos con clips?

Si tienes presupuesto para hacerlo, pues hazlo, porque te ayudará en tu rendimiento, a parte son fáciles de adaptar. Varios ciclistas le tienen miedo a los clips, sin embargo al rato que prueban estos zapatos descartan completamente a los zapatos deportivos.

Con estas recomendaciones estás listo para salir a la calle y a disfrutar de este hermoso deporte. Estamos seguros que vas ser uno de los mejores ciclistas del país.