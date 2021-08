Messi: "El PSG es una posibilidad"

El delantero argentino Lionel Messi, que este domingo se despidió, entre lágrimas, como jugador del Barcelona, admitió que fichar por el PSG "es una posibilidad", aunque negó tener algo firmado.

"A estas horas no tengo nada arreglado con nadie. Varios clubes se han interesado y todavía no hay nada cerrado. Estamos hablando, obvio", explicó en una rueda de prensa celebrada en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

Por eso, Messi calificó de "boludez", la foto que esta semana se hizo en Ibiza con varios jugador del conjunto francés. "Me iba a juntar con Di María y Paredes, ya lo dijimos. Íbamos a pasar la noche. Me llama Ney y me dijo: 'estoy en Ibiza, vamos a vernos'. Ahí nos juntamos todos, estaba Verratti también".

El astro argentino desveló que los futbolistas del PSG le pidieron que se fuera con ellos a París. "Pero fue todo de broma, una casualidad y una foto a la que se le dio más cancha de la que tiene", afirmó Messi, quien insistió que, cuando se hizo esta foto, estaba convencido de que seguiría en el Barça. EFE