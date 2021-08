Vicepresidente del COE responde a Carapaz: "No estamos en Australia o Nueva Zelanda, estamos en Ecuador"

En una entrevista con el medio La Posta, Jhon Zambrano, la segunda máxima figura de autoridad del COE, arremetió contra las declaraciones dadas por Richard Carapaz después de ganar el oro olímpico.

Zambrano fue muy puntual con un tema en específico: "Estamos en Ecuador, no en países desarrollados", esto para de alguna manera explicar el porqué de los reclamos y quejas que han tenido los diferentes deportistas tricolores que participaron en los JJOO de Tokio 2020.

"En este país la costumbre es buscar culpables para todo, si las cosas salen mal, hay culpables y si salen bien, también se busca algo malo para criticar. Ahí hay cierta cuestión dirigida", continuó.

"Todo estaba bien hasta que Carapaz hace la declaración que hace", haciendo alusión a la situación del Comité Olímpico Ecuatoriano en los presentes Juegos Olímpicos.

El pasado 24 de julio, Carapaz tras ganar la medalla de oro en Tokio dijo: “Nos hemos tenido que buscar un masajista, hemos venido solos. Nos hemos aprovechado de la gente de Ineos que estaba aquí, que estaban con Inglaterra e Irlanda. Pedíamos ayuda a la gente para esto y ellos son los que realmente nos han dado la mano cuando lo necesitamos”.

A esto, Zambrano dijo que "La delegación ecuatoriana está compuesta por 47 atletas (después de la suspensión de Alex Quiñónez), entre médicos y fisioterapeutas son nueve. Porque no son masajistas, son fisioterapeutas, tipos universitarios. Hablamos de un personal médico por cada cinco y poco más de atletas. No es que se han llevado a pocos. Carapaz es el Messi de Ecuador, pero su equipo (profesional) es el Real Madrid. Ineos tiene 17 atletas compitiendo en Tokio. Ellos cuidan su inversión. Hablamos de ciclistas que ganan 2 millones de dólares por año”.

"Al Comité no le importa si agentes externos atienden a nuestros deportistas, mejor para ellos. Si Ineos le cede un fisioterapeuta a Carapaz que le da masajes, lo tiene todo el año, ¿por qué habría yo de resentirme porque eso pase? Yo vivo en un país pequeño. Es una realidad ecuatoriana. ¿Acaso estamos nosotros en Australia o Nueva Zelanda? Estamos en Ecuador”, reiteró el dirigente.

Después, tocó el tema de Juan Caicedo, el lanzador de disco se quejó después de ser eliminado, de que fue sin entrenador y lesionado. Además, también dijo que no le dieron ni un uniforme completo. Para responder a Caicedo, Zambrano dijo: "¿Que nadie lo apoyó? El COE pagó el viaje de Caicedo a la prueba que lo clasificó para Tokio. Y las pruebas existen".

También tildó de justificaciones a estas declaraciones: "Ya salió con otras cosas, que no, que estaba "caliente", que lo hizo por frustración tirar mal el disco. En Ecuador, la gente no se hace responsable de sus cosas.". Zambrano acusó a Caicedo de levantar "Información temeraria".

Sobre las acusaciones de dirigentes viajando como parte de la delegación, Zambrano desmintió todo: "Esto de las ‘maletas viajeras’ es un término que en el COE ya no se usa. ¿Saben cómo está la gente en Tokio? No pueden salir. Si alguien cree que dirigentes fueron a conocer Tokio, ellos no han ido ni al centro comercial ni a la tienda, no pueden salir".

Finalmente, arremetió contra el ministro del deporte Sebastián Palacios. Palacios había dicho que solicitará una auditoria a la Contraloría General del Estado para que se revisen los usos que ha dado el COE al dinero destinado para los Juegos Olímpicos.

“El ministro, al parecer, se siente amenazado. Busca salirse de las miradas y no encuentra cosa más simple, fácil y cómoda que decir: ‘Yo recién llegué, los culpables son los del COE’. Vale una explicación. El COE no elige qué entrenador va (a los Juegos). Para eso existe la autonomía de las federaciones. Al entrenador de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo no lo pone el COE. El COE lo inscribe en la plataforma de los Juegos. Que todos los que han ido son puestos por el COE no es cierto”, terminó Zambrano.