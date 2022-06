Santiago Montenegro es el nuevo líder de la montaña en la Vuelta a Colombia

El ciclista ecuatoriano Santiago Montenegro, de Movistar-Best PC, resaltó en la octava etapa de la Vuelta a Colombia, alcanzando el liderato de la montaña.

Montenegro cruzó en primera posición ambos puertos de tercera categoría de la etapa disputada este viernes, finalizando la jornada como líder de la clasificación de montaña.

Por otro lado, Aldemar Reyes fue el vencedor de la etapa y Fabio Duarte arrebató el liderato de la general.

“Como es mi primera Vuelta a Colombia no conocía de su exigencia, pero me he preparado de la mejor manera y hoy estoy recogiendo los frutos de esta camiseta que vine a buscar”, expresó Montenegro.

“Estoy terminando esta Vuelta con grandes sensaciones y buenas piernas, y esto me da la confianza para defenderla mañana y sentenciar la clasificación de montaña”, agregó el ecuatoriano.

Este sábado 11 de junio se realizará la penúltima etapa, tendrá un recorrido de 182,2 kilómetros desde Guateque a Santa Rosa Viterbo.