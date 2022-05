Richard Carapaz: "vengo con el objetivo súper claro y con el peso total del equipo"

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del INEOS Granadiers, habló en rueda de prensa sobre lo que prepara su equipo en el Giro de Italia.

"Es un reto que me he puesto este año, hacer dos grandes e intentar ganar las dos. Es un gran reto para mi, he pensado mucho en eso y estamos ante la primera gran cita", empezó hablando la 'Locomotora' ante la prensa deportiva.

Sobre el Giro, Carapaz sabe que es uno de los favoritos: "a este Giro llega un Richard muy diferente, con mucha experiencia. Mi estado de forma es diferente. Vengo con el objetivo súper claro y con el peso total del equipo. Me anima mucho este reto y en cierto sentido me da confianza".

Profundizando, Carapaz señala la importancia de su presencia, más la de otros compatriotas en este certamen para el deporte nacional, "para el ciclismo ecuatoriano es algo muy positivo, estamos la mayor parte de los ciclistas profesionales en esta cita y eso es algo que hay que aplaudir. Lo hemos buscando y se ha logrado. Como ecuatorianos deberíamos sentirnos orgullosos, ya que no es un deporte tan practicado en Ecuador".

"Ha sido bonito verlo después del accidente, un encuentro bastante emotivo para mi. Verle otra vez en bici ha sido algo grande. Se le ve con muchas ganas y espero que vaya bien con su recuperación y verle en carrera pronto", detalló sobre Egan Bernal.

Carapaz busca repetir su título, ganado en el 2019, cuando lo obtuvo de la mano del Movistar Team. El Giro de Italia empieza el 6 de mayo hasta el 29 del mismo mes.